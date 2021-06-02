Світ не зможе повністю відновитися без рівноправного розподілу вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Світ повністю не відновиться, якщо вакцини проти коронавірусу не будуть розподілені рівноправно. Світова спільнота має взяти на себе зобов'язання покласти край пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у відкритому листі, складеному за участю гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адханома Гебреєсуса.

"Уже не доводиться сумніватися в тому, що повсюдне відновлення буде неможливе без подолання кризи в галузі охорони здоров'я. Доступність вакцинації є умовою і для того, і для іншого", - йдеться в листі за участю також директора-розподільника МВФ Крісталіни Георгієвої, президента Світового банку Девіда Малпасса і гендиректора СОТ Нгозі Оконджо-Івеали.

Зазначається, що дисбаланс у виробництві і розподілі вакцин не тільки позбавляє багатьох людей можливості набути імунітет до вірусу, але і створює передумови для появи і поширення у світі нових штамів COVID-19.

"Сьогодні ми звертаємося до міжнародної спільноти із закликом продемонструвати принципово новий рівень підтримки - і здійснення - більш рішучої, скоординованої і забезпеченої новим фінансуванням стратегії вакцинації населення світу", - наголосили автори листа.

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На думку глав організацій, для досягнення мети необхідно виділити додаткові кошти для країн із низьким і середнім рівнем доходів - переважно за рахунок грантів і пільгового фінансування, а також виділити значні кошти для виробництва більшої кількості вакцин.

"Виділення 50 млрд дол. на припинення пандемії може стати найкращим вкладенням державних коштів в історії нашого покоління. Це може принести гігантські дивіденди у розвиток і дати поштовх зростанню і збільшенню добробуту в усьому світі", - додали укладачі листа.

У світі загострюється ситуація з проблемою нерівності доступу до вакцин проти COVID-19. Із 1,3 млрд вакцин, введених на планеті, лише 1% уколів зробили в Африці.

На континент доставили лише 28 млн доз вакцин, а це менш ніж 2% від населення континенту.