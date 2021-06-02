Ворог за добу 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били з 82-мм мінометів, кулеметів та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 1 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 2 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.