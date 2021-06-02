Ворог за добу 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били з 82-мм мінометів, кулеметів та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
У районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Пісків противник у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
"Станом на 7:00 ранку 2 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.