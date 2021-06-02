50 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 50 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7 год. 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 50 населених пунктів у 3 областях, а саме: Дніпропетровська – 38, Донецька – 6 та Запорізька – 6", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в середу.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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