В Україні скоро з'явиться новий рід військ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в Україні скоро з'явиться новий вид військ - кібервійська.

Про це він заявив під час візиту в Литву, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО у Facebook.

"Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим", - сказав Данілов, додавши, що актуальною в цьому напрямі є активізація співпраці в межах кіберцентру в Каунасі.

Зі свого боку головний радник президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці у сфері кібербезпеки між нашими країнами, а також запевнив у незмінності підтримки України на її шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.

Також Секретар РНБО України наголосив на важливості посилення практичної співпраці у сфері кібербезпеки. У цьому контексті Данілов зазначив, що Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів" з огляду на рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави та зміщення протистояння з конвенційного в кібернетичне поле.

Також читайте: Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки

Міністр оборони Литви своєю чергою наголосив, що внесок України у гарантування безпеки регіону є цінним, й важливою є "мобілізація міжнародної підтримки України".