В Україні за добу від COVID-19 померли 158 осіб, зафіксовано 2205 нових випадків зараження, 9405 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 2205 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"2 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 104 дитини та 85 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1262 особи;
летальних випадків – 158;
одужало – 9405 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 27 936 осіб,
методом ІФА – 11 348 осіб,
експрес-тестами – 25 592 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 206 836 осіб;
одужало – 2 062 572 особи;
летальних випадків – 50 857;
проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях", - розповіли в МОЗ.