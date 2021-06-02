В Україні за добу від COVID-19 померли 158 осіб, зафіксовано 2205 нових випадків зараження, 9405 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2205 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"2 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 104 дитини та 85 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1262 особи;

летальних випадків – 158;

одужало – 9405 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 936 осіб,

методом ІФА – 11 348 осіб,

експрес-тестами – 25 592 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 206 836 осіб;

одужало – 2 062 572 особи;

летальних випадків – 50 857;

проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях", - розповіли в МОЗ.











