Протягом найближчих двох тижнів США оголосять, як будуть розподілені 80 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен

США мають намір протягом двох наступних тижнів оголосити, яким чином будуть розподілені серед інших країн 80 мільйонів доз американських COVID-вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен

"У певний момент упродовж найближчих двох тижнів ми оголосимо про те, яким буде процес розповсюдження та продажу цих вакцин", - сказав глава Держдепартаменту США в перебігу візиту до Коста-Ріки, передає Reuters.

Він уточнив, що у відповідному оголошенні будуть деталізовані критерії процесу розподілу препаратів проти коронавірусу.

Як повідомлялося, у травні Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцин. Ідеться про 60 мільйонів доз препарату AstraZenaca, вироблених у США, також 20 мільйонів Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.

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