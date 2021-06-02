Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" Хомчака, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Міністр оборони Таран підпорядковує собі напряму управління армією, щоб перемогти у "війні" головнокомандувача ЗСУ Хомчака.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Міністр оборони Андрій Таран і головком ЗСУ Руслан Хомчак практично не розмовляють і не зустрічаються один з одним, жодної взаємодії і координації в керівництві оборонного відомства немає. Оскільки президент не приділяє серйозної уваги оборонним питанням, міністр, який має підтримку голови ОП Андрія Єрмака, вирішив завдати нового удару по своєму головному ворогу. 28 травня на розгляд Кабміну Міноборони винесено проєкт постанови щодо внесення змін до положення про роботу міністерства, в якому будь-які організаційні заходи і будь-які питання реформування і розвитку ЗСУ визначаються виключно ... директивами міністра оборони", - розповів журналіст.

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"Раніше положення передбачало, що всі директиви для міністра і головкома ЗСУ є спільними, випускаються спільно. Таким чином, проєкт Тарана - це спроба замкнути управління армією напряму на себе, і позбавити Хомчака будь-якої самостійності. Таким чином, оскільки Верховний Головнокомандувач Зеленський нездатний організувати нормальну взаємодію й усунути найгостріші конфлікти, міністр хоче вирішити всі проблеми, і почати "рулити" самостійно, фактично позбавивши свого ворога повноважень впливати на ситуацію", - деталізував журналіст.

"І все це відбувається кулуарно. Таке ж запекле протистояння відбувається і на рівні підпорядкованих Тарану й Хомчаку апаратів. Конфлікти тривають вже понад рік, але єдине, що зробив за цей час Зеленський, - це заборонив обом ворогам подавати один на одного в суди і звинувачувати один одного публічно, а причину конфліктів не усунув. Явно боротьба триває не за інтелектуальні рішення, не за доктрини, не за спроби щось краще реформувати або виправити - ці питання взагалі не дискутуються, їх немає в порядку денному. Боротьба триває за те, щоб одноосібно доповідати президенту про те, що відбувається, мати "доступ до вух" і одноосібно вирішувати будь-які фінансові питання", - зазначив Бутусов.

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"Важко собі уявити більший пофігізм і байдужість до питань оборони під час війни. Цей безлад і відсутність спілкування між міністром і головкомом завдає великої шкоди роботі Міноборони. Розгляд проєкту Тарана має відбутися на засіданні Кабміну сьогодні, подивимося на результати, але думаю, такі проєкти дають повне уявлення про те, як Зеленський "налагодив" управління обороною країни. Зате президент регулярно проводить фотосесії у формі, це для рейтингу важливіше", - резюмував журналіст.