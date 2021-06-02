На зустрічі глав МЗС країн НАТО Канада підтвердила підтримку України

Канада заявила про тверду підтримку України під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Про це повідомила пресслужба МЗС Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Гарно наголосив, що Канада занепокоєна діями Росії та Білорусі, підтвердив підтримку України та пообіцяв співпрацювати із союзниками в питанні цивільних дій в Афганістані", - заявили у МЗС.

Зазначається, що глава канадського МЗС під час зустрічі також "підтвердив роль НАТО у посиленні заснованого на правилах міжнародного порядку".

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