Кібератака зупинила роботу однієї з найбільших у світі компаній-постачальників м'ясної продукції. Підозрюють хакерів з РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Bloomberg.
"Кібератака на постачальника м’яса JBS SA спричинила закриття м’ясокомбінатів по всьому світу та звела нанівець п’яту частину всього виробництва яловичини у США", - зазначається в повідомленні.
У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS та заявили, що запропонували допомогу для вирішення проблеми.
"JBS поінформувала адміністрацію, що вимога про викуп походила від злочинної організації, яка, найімовірніше, базується в Росії", - сказала журналістам заступниця речника адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.
За її словами, Вашингтон "контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп".
Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним Східне узбережжя США, а також федеральне агентства USAID.