Кібератака зупинила роботу однієї з найбільших у світі компаній-постачальників м'ясної продукції. Підозрюють хакерів з РФ

Один з найбільших світових постачальників м'ясної продукції, американська компанія JBS SA, зупинила виробництво по всьому світу через кібератаку, яку пов'язують з російськими хакерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Bloomberg.

"Кібератака на постачальника м’яса JBS SA спричинила закриття м’ясокомбінатів по всьому світу та звела нанівець п’яту частину всього виробництва яловичини у США", - зазначається в повідомленні.

У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS та заявили, що запропонували допомогу для вирішення проблеми.

"JBS поінформувала адміністрацію, що вимога про викуп походила від злочинної організації, яка, найімовірніше, базується в Росії", - сказала журналістам заступниця речника адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.

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За її словами, Вашингтон "контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп".

Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним Східне узбережжя США, а також федеральне агентства USAID.