За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 884 особи, загалом - 1 047 896, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 129 482 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"18 884 людини щеплено проти COVID-19 за добу 1 червня 2021 року. Одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані - 3026 людей.
Протягом доби працювали: 240 мобільних бригад, 390 пунктів щеплення.
Станом на 2 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 620 024 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 047 894 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 132 508 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 180 402 щеплення", - розповіли в МОЗ.