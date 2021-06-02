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Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина

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Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина
Нинішня наполегливість України в питанні отримання ПДЧ щодо членства в НАТО була цілком обґрунтованою. Питання потрібно було порушити раніше.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона вважає, що реакція НАТО могла б бути іншою, якби Україна запросила ПДЧ раніше.

"Мене більше дивує, чому Україна до 2019 року не говорила про ПДЧ. Можливо, якби не було такого "довгого мовчання", цієї скромної нерішучості, то сьогодні реакція окремих країн-членів Альянсу була б іншою", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Як це Україна не говорила ?
    Просто Стефанишина проспала ті часи, переглядаючи квартал..
  • Враг рода человеческого 666
    Просто до 2019 делали. А сейчас говорят. Но," а какая разница"
  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    17 год ·

    «Європейська Солідарність» разом з колегами зірвала спроби слуг відтермінувати дубляж фільмів українською . Ця норма закону про мову вступає в силу з 1 липня, але авторам « Сватів» , Голобородьок, і кварталу нейметься- ну дуже хочеться продавати своє російськомовне телемило в Москву. Тому планували відтермінувати дубляж на невизначений термін, до закінчення карантину під егідою ковіду. Ми не дали цього зробити.

    Це не перший наступ на українську за два роки президенства Зеленського. Найемоційніші моменти дня.
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