Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина

Нинішня наполегливість України в питанні отримання ПДЧ щодо членства в НАТО була цілком обґрунтованою. Питання потрібно було порушити раніше.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона вважає, що реакція НАТО могла б бути іншою, якби Україна запросила ПДЧ раніше.

"Мене більше дивує, чому Україна до 2019 року не говорила про ПДЧ. Можливо, якби не було такого "довгого мовчання", цієї скромної нерішучості, то сьогодні реакція окремих країн-членів Альянсу була б іншою", - сказала вона.

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