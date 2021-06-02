Україна посідає дев'яте місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
2 64711
Станом на ранок 2 червня у світі зареєстрували 447 201 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 344 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 171 942 130 випадків інфікування, з них 447 201 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 575 960 осіб, з них 10 344 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 154,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція та Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 9-ту і 3-тю позицію відповідно.