Неформальна освіта стала реальним конкурентом традиційного: виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку, - керівниця Ukrainian Film School Тимошенко

Неформальна освіта стала реальним конкурентом традиційної освіти, тому що українські виші сфери культури часто не мають сучасної технологічної бази і контакту з кіноіндустрією, тому студенти шукають альтернативу, вважає керівниця першої української кіношколи Ukrainian Film School Олена Тимошенко.

Як передає Цензор.НЕТ, на форумі "Україна 30. Освіта і наука" вона підкреслила, що розвиток творчих професій має велике значення для держави, оскільки через культуру відбувається презентація та популяризація України в світі. Однак можливості традиційної освіти не відповідають вимогам часу.

"Виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку. Вони не знають, які є тренди, які є гранти, можливості для студентів. А наша мета - привести студента на знімальний майданчик з перших днів навчання, а не після отримання диплома", - розповіла Тимошенко.

Вона розповіла, що Ukrainian Film School щорічно випускає понад 800 фахівців в галузі кіноіндустрії, серед яких зірка фільму "Віддана" Олеся Романова, творець сценарію для фільму про Лобановського Стас Верещук, учасники проєктів Netflix і інші.

За словами Тимошенко, школа орієнтується на набуття практичних знань. Студенти беруть участь в пітчингу Держкіно і Українського культурного фонду.

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"Ми зараз є конкурентом вищих навчальних закладів, тому що до нас приходять учитись і отримати практику з інших вишів. Ми даємо можливість працювати в професії вже під час навчання. Для творчих професій, таких як акторська майстерність або продюсування, не потрібно 5 років університету – достатньо 1-2 років практики", - впевнена Тимошенко.

На її думку, українським вишам варто переглянути підходи до освіти, стати ближче до реальної кіноіндустрії і навчитися конкурувати за увагу студентів.