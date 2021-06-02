Саміт Байдена-Путіна - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси, - представниця Білого дому Жан-П'єр

Американська адміністрація розраховує на зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, оскільки Вашингтону необхідно розібратися в намірах Росії.

Про це заявила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Саміт - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси (...). Там має бути багато роботи", - сказала вона журналістам на брифінгу.

За словами представника Білого дому, зустріч Байдена з Путіним - "це найбільш ефективний спосіб зрозуміти плани і наміри Росії".

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