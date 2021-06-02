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Саміт Байдена-Путіна - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси, - представниця Білого дому Жан-П'єр

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Саміт Байдена-Путіна - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси, - представниця Білого дому Жан-П'єр
Американська адміністрація розраховує на зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, оскільки Вашингтону необхідно розібратися в намірах Росії.

Про це заявила у вівторок на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Саміт - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси (...). Там має бути багато роботи", - сказала вона журналістам на брифінгу.

За словами представника Білого дому, зустріч Байдена з Путіним - "це найбільш ефективний спосіб зрозуміти плани і наміри Росії".

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 8883
  • Артм Воронцов
    теперь и негры бросают ножи в спину........ Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 5123

    Судан объявил о пересмотре соглашения с россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.
  • я гражданин Украины
    давно пора...
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