У кількох областях України і Києві очікується погіршення погодних умов, оголошено I рівень небезпеки, - ДСНС

У середу, 2 червня, в Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, поривчастий вітер до 18 м/с.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, 2 червня в Києві вдень пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 2 червня в східних, центральних і південних областях грози, в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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