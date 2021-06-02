У Києві невідомі проникли в офіс компанії і вкрали із сейфа 95 тис. грн, - джерело
3 3849
Сьогодні рано-вранці невідомі пробралися в офіс однієї з компаній у Києві і викрали із сейфа 95 тис. грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що стався розбій сьогодні вранці, приблизно о 5:30.
Так, троє невідомих у медичних масках через вікно проникли в приміщення офісу.
2 червня, о 05:30, в Оболонському районі міста Києва троє невідомих у медичних масках шляхом пошкодження вікна проникли в офісне приміщення компанії "Альянс-Логістик".
Однак у той час у приміщенні перебував співробітник компанії і помітив зловмисників.
Тоді вони почали погрожувати чоловікові зброєю, зв'язали його і проникли в один із кабінетів і вкрали із сейфу приблизно 95 тис. грн, а потім зникли.