У Києві невідомі проникли в офіс компанії і вкрали із сейфа 95 тис. грн, - джерело

Сьогодні рано-вранці невідомі пробралися в офіс однієї з компаній у Києві і викрали із сейфа 95 тис. грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що стався розбій сьогодні вранці, приблизно о 5:30.

Так, троє невідомих у медичних масках через вікно проникли в приміщення офісу.

2 червня, о 05:30, в Оболонському районі міста Києва троє невідомих у медичних масках шляхом пошкодження вікна проникли в офісне приміщення компанії "Альянс-Логістик".

Однак у той час у приміщенні перебував співробітник компанії і помітив зловмисників.

Тоді вони почали погрожувати чоловікові зброєю, зв'язали його і проникли в один із кабінетів і вкрали із сейфу приблизно 95 тис. грн, а потім зникли.

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