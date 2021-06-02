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Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ

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Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ
Стримінгова платформа Netflix, яка раніше переклала слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст", виправила субтитри до фільму.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, нардепка звернулася до української діаспори в США і там допомогли вирішити проблему.

"Вчора понеслася "зрада" про те, що Netflix переклав "бандерівець" у фільмі "Брат", як Ukrainian Nazi collaborator (український нацистський колабораціоніст. - Ред.). Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала бандерівцям-українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений. Тепер там не nazi, а banderite", - йдеться в повідомленні.

Netflix виправив титри про українського нацистського колабораціоніста: Тепер там не nazi, а banderite 01
Netflix виправив титри про українського нацистського колабораціоніста: Тепер там не nazi, а banderite 02

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Якби зрада не понеслась, то ніхто би і не виправив.
    Ми не маємо права толерувати подібні виходки.
    "Какая разніца" не пройде Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 3045
  • Valery Greff
    Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 439
  • die Sonne b2a94bf7
    Редкостный кал этот "Брат". Да и вообще 99.9 всего, что в рашке произведено, не пойму как это можно смотреть и что там вообще обсуждать и нафига это на Нетфлмксе. Честно - не понимаю.
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