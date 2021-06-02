В ОП розчаровані "провідником енергетичної політики" Герусом. Через 2 роки дійшло, що "експерти і реформатори" трохи не тим займаються, - Кучеренко

Близькі до Офісу Президента телеграм-канали пишуть, що в Офісі Зеленського розчаровані "провідником енергетичної політики" головою енергетичного комітету Верховної Ради Андрієм Герусом, а також призначеним з його подачі складом НКРЕКП.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вам цікаво - чому раптом стали збитковими державні енергокомпанії (Енергоатом, Укренерго, ГарПок) і чому уряд збирається підвищувати ціну на е/е для населення?! Нижче один з елементів "конструкції" із заробляння корупційних грошей трійкою сучасних "бендерів" Герус-Тарасюк-Притика. Про цю схему вже давно знають всі фахівці більше року. Я особисто написав низку звернень практично в усі інстанції та органи. Не знає лише одна людина - президент Зеленський, який і призначив Геруса з Тарасюком фактичними "директорами" української енергетики", - наголошує він.

За його словами, близькі до ОП телеграм-канали пишуть, що в Офісі Зеленського розчаровані "провідником енергетичної політики" Герусом, а також призначеним з його подачі нелегітимним складом НКРЕКП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко

"Мовляв, через два роки до Зеленського дійшло, що "експерти і реформатори" трохи не тим займаються. Особисто мені складно повірити в таке раптове прозріння ОП. Але в чому сумнівів давно немає, це що члени НКРЕКП і їх поводир пан голова комітету добре себе почувають в тій ситуації, що склалася на енергоринку", - упевнений він.

"Пам’ятаю, як трохи більше року тому, коли на торгівлі "повітрям" косили сотні мільйонів гривень в місяць, на нарадах в НКРЕКП окремих успішних торговців взагалі було заборонено згадувати. От просто не існувало для комісії трейдерів, які більше всіх грабували "Енергоатом". Табу і все. Зараз податкова розкрила фінансові звіти всіх ТОВок за 2020 рік і що ми бачимо – добрий товариш Геруса і Тарасюка пан Притика і його "Нова-Енергетична-Компанія" отримала дохід минулого року 8,3 млрд грн. У компанії один стіл і стілець на балансі, а вона провернула через себе 8,3 млрд гривень. В 10 разів більше ніж в попередній рік. Чистий прибуток цієї компанії "Рога і копита" склав біля 120 млн грн - рівно в 10 разів більше статутного капіталу", - пише експерт.

"Ну може так співпало?" - іронічно запитує він.

Також читайте: Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко

"А от що точно не співпало, це що "експертів і реформаторів" вчора терміново зігнали для "фахової дискусії" про тарифи на най неолігархічному телеканалі країни. І от чудеса – пан голова НКРЕКП, який ще пару місяців назад розвалював російський імпорт, на льоту перевзувся і тепер говорить, що він нам не потрібен, що у нас взагалі-то профіцит електроенергії. Так може треба частіше їх в Офіс Президента викликати? Може, тоді їх товариш перестане по 8 млрд доходу з "повітря" робити, а "Енергоатом" з мінус 4,8 млрд грн вийде на обіцяний Зеленським прибуток 500 млн доларів", - підсумував Кучеренко.