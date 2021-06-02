Супер-розіграш Євромільйонів пропонує € 130 мільйонів цієї п'ятниці: ось як ви можете взяти участь!

Постарайтеся не пропустити цю важливу подію на лотерейній арені Європи, купивши офіційні білети онлайн. У вас є час до п'ятниці!

Американські лотереї вважаються найбільшими в світі, завдяки масштабним лотерейним джекпотам. Так, лотерея Powerball по праву вважається світовим рекордсменом, після того, як розіграла приз на суму $ 1.586 мільярди в січні 2016 р., хоча лотерея Mega Millions вже двічі розіграла джекпоти, що перевищують $ 1 мільярд.

Ще в середині минулого місяця, лотерея Mega Millions розіграла приз на суму $ 516 мільйонів, що є 9-м за величиною за всю історію лотереї, цей джекпот дістався одному переможцю в травні 2021 р.

Тепер же, в центрі уваги опинилася лотерея Європи, яка оголосила про чергову таку подію, яка пройде вже дуже скоро! Цієї п'ятниці, 4 червня, лотерея EuroMillions проведе Супер-розіграш з джекпотом на суму € 130 мільйонів (еквівалент 4,3 мільярда гривень).

Лотерея EuroMillions - неймовірно популярна по всьому континенту, оскільки розігрує найбільші джекпоти в Європі. Білети можна придбати в дев'яти різних країнах Європи, але це не означає, що громадяни України не можуть також офіційно брати участь в тиражах лотереї.

Ви можете придбати лотерейні білети на Супер-тираж EuroMillions онлайн, прямо зараз, на сайті Smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України).

Як грати в Євромільйони з України?

Як пояснює прес-секретар theLotter, Адріан Коореманс, "працівники розташованих в декількох десятках країн світу місцевих філій компанії купують офіційні білети лото відповідно до замовлень наших клієнтів, тим самим надаючи їм можливість грати в провідних тиражах світу з будь-якої країни".

Ось як ви можете забезпечити вашу участь в найближчому тиражі:

1. Створіть акаунт на сайті Smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України)

2. Зайдіть на сторінку Супертиражу EuroMillions

3. Виберіть, зі скількома полями ви хочете грати, і відзначте ваші числа

4. Підтвердіть і оплатіть замовлення

5. Дочекайтеся тиражу і перевірте результати

Окремо зазначимо, що сервіс не бере комісій з виграшів. Джерелом його доходів є невелика націнка до вартості офіційного білета, яку клієнти платять при оформленні замовлення. Всі призи клієнтів виплачуються їм повністю (після зняття відповідних податків).

Зрозуміло, перемога в лотерею це, в першу чергу, справа удачі, і Супертираж Євромільйони - не виняток. Але не забувайте - всі джекпоти в результаті ким-небудь та виграються, і ваш шанс на виграш нітрохи не менше, ніж у кого б то не було!

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті

Додамо, що, коли ви граєте на сайті Smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України), ви можете бути впевнені в тому, що, якщо фортуна вам таки посміхнеться, ви отримаєте ваш виграш, яким би великим він не був. За минулий з моменту його заснування в 2002 році час, користувачі сервісу виграли в цілому призи на суму, що перевищує $ 100 млн, включаючи багатомільйонні джекпоти.

Серед переможців на сайті є і гравці, яким щастило в Євромільйони. Наприклад, в липні 2019 Х.С.Л. з Південної Кореї розбагатів на € 1 млн. "Перш за все, я не міг повірити, що все відбувається наяву!" - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з поздоровленнями від представника сервісу.

Зрозуміло, Х.С.Л. не єдиний переможець на theLotter. Гравці з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, Азербайджану, Ель-Сальвадора, Реюньйон та багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми, граючи на theLotter.com.

€ 179-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірваний в будь-який момент. Купуйте білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, щасливцем, якому вдасться це зробити, станете саме ви!

Ми сподіваємося, що вам пощастить! Будь ласка, грайте відповідально!

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