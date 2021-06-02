2000 скалічених дитячих душ щороку: під Кабміном вимагали заборонити відправляти немовлят у будинки дитини. ФОТОрепортаж

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Українська мережа за права дитини провела акцію під Кабміном України з вимогою заборонити відправляти немовлят у будинку дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані організації, представники громадських організацій - членів Мережі принесли до будівлі на Грушевського сотні змарнілих квітів як символ реального ставлення влади до захисту прав дитини із вразливих сімей.

"У нас відбувається черговий день дитини, який перетворюється на фарс, на чергове совкове святкування, коли всі починають дарувати подаруночки і говорити кліше про те, що "діти це наше майбутнє", "діти це наші квіти", а насправді політика щодо дітей дедалі погіршується", – підкреслила заступниця голови правління Української мережі за права дитини та голова правління громадської організації "Соціальна синергія" Маріанна Онуфрик.

"Сьогодні ми хочемо привернути увагу і закликати уряд і лідерів громадської думки підтримати введення мораторію на розміщення дітей до трьох років у будинки дитини, – пояснила голова правління УМПД та програмна директорка МБФ "SOS Дитячі містечка Україна" Дар’я Касьянова. – Ми хочемо, щоб діти до трьох років не потрапляли в інтернатні заклади. Ми хочемо, щоб для них пріоритетно розвивали сімейні форми виховання, якщо вже немає можливості допомогти біологічній родині. Україні потрібен чіткий план дій з цього приводу і запровадження мораторію на розміщення дітей до трьох років в будинки дитини з 1 січня 2024 року. Ми вважаємо, що за часи незалежності в Україні були створені хороші доказові практики, які дозволяють запустити такий мораторій із зазначеної дати".

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"На мій погляд, цинічно говорити про права дітей і їх же порушувати, дозволяючи будинкам дитини зараховувати немовлят у такі заклади. Сьогодні я вийшла з небайдужими колегами під стіни КМУ, щоб нагадати про це. І щоб МОЗ все ж таки розпочав щось робити, а не просто ігнорував цей факт. Я чітко розумію, що Україна ще не готова до подібної заборони просто зараз, тому пропозиція така, щоб мораторій почав діяти з 2024 року, а до цього часу був розроблений план розвитку підтримки вразливих родин, патронату тощо", – зазначає громадська активістка та випускниця інтернатного закладу Ліна Дешвар.



Фото: Українська мережа за права дитини

Відповідно до ухваленої у 2017 році стратегії деінституціалізації влаштування дітей віком до 3 років у заклади інституційного догляду мало бути припинено ще в 2020 році. На початок 2020 року в 38 будинках дитини перебувало 2756 дітей. На початок 2020 року в 38 будинках дитини перебувало 2756 дітей. Щороку до них потрапляє в середньому до 2000 нових дітей.

"Масштабне дослідження нашої організації 2020 року, – підкреслює членкиня правління УМПД та регіональна директорка міжнародної організації Hope and Homes for children Галина Постолюк, – показало, що діти раннього віку найбільше страждають від інституційного догляду, від того, якими були перші роки життя дитини, безпосередньо залежать її майбутня успішність, здоров’я, продуктивність праці. Саме тому більшість країн, таких як Румунія, Польща, Литва, Латвія, Грузія та інші, відмовляються від практики влаштування дітей віком від народження до 3-х років до віку до будь-яких закладів. У нашій країні жодних зрушень у цьому плані не відбулося. Далі так тривати не може, бо, хоч би як пафосно це звучало, держава за наші гроші свідомо руйнує генетичний потенціал дітей і їхнє майбутнє".