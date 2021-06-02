Милованова обрано головою наглядової ради "Укроборонпрому"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
На сьогодні Наглядова рада "Укроборонпрому" представлена 5-ма членами. До вищого керівного органу Концерну входять перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з Указом Президента України № 208/2021 від 21 травня 2021 року – й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, а також промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.
"Серед питань, винесених на обговорення, йшлося, зокрема, про потребу у всебічному аналізі життєстійкості підприємств-учасників Концерну, розробці корпоративної стратегії реформування "Укроборонпрому" та його підприємств-учасників, в тому числі стратегії розвитку галузевих об’єднань, які будуть утворені навколо основної номенклатури виробництва", - йдеться в повідомленні.
"Реформа "Укроборонпрому" дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни. Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій. Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств Укроборонпрому, якщо корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки", – зазначив Милованов, акцентуючи увагу на важливості ухвалення у другому читанні законопроєкту №3822.