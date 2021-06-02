Милованова обрано головою наглядової ради "Укроборонпрому"

1 червня відбулося засідання оновленого складу Наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофія Милованова одноголосно обрали новим головою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

На сьогодні Наглядова рада "Укроборонпрому" представлена 5-ма членами. До вищого керівного органу Концерну входять перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з Указом Президента України № 208/2021 від 21 травня 2021 року – й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, а також промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

"Серед питань, винесених на обговорення, йшлося, зокрема, про потребу у всебічному аналізі життєстійкості підприємств-учасників Концерну, розробці корпоративної стратегії реформування "Укроборонпрому" та його підприємств-учасників, в тому числі стратегії розвитку галузевих об’єднань, які будуть утворені навколо основної номенклатури виробництва", - йдеться в повідомленні.

"Реформа "Укроборонпрому" дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни. Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій. Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств Укроборонпрому, якщо корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки", – зазначив Милованов, акцентуючи увагу на важливості ухвалення у другому читанні законопроєкту №3822.

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