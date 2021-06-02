Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному Ради: ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує нацбезпеці України, - віцеспікерка Кондратюк
Про це, виступаючи у Верховній Раді, сказала віцеспікерка Олена Кондратюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона вважає таку ситуацію "неприйнятною і неприпустимою".
Кондратюк звернула увагу, що обидві палати Сейму Польщі проголосували за подібну постанову ще минулого тижня.
"Так, а де ж наша солідарність?" - поцікавилася віцеспікерка.
За її словами, Верховна Рада повинна звернутися до Президента України, РНБО з проханням негайно ввести санкції проти конкретних людей з оточення Лукашенка.
"Ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує національній безпеці України", - додала Кондратюк.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.