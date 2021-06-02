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Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному Ради: ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує нацбезпеці України, - віцеспікерка Кондратюк

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Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному Ради: ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує нацбезпеці України, - віцеспікерка Кондратюк
Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному роботи парламенту.

Про це, виступаючи у Верховній Раді, сказала віцеспікерка Олена Кондратюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона вважає таку ситуацію "неприйнятною і неприпустимою".

Кондратюк звернула увагу, що обидві палати Сейму Польщі проголосували за подібну постанову ще минулого тижня.

"Так, а де ж наша солідарність?" - поцікавилася віцеспікерка.

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За її словами, Верховна Рада повинна звернутися до Президента України, РНБО з проханням негайно ввести санкції проти конкретних людей з оточення Лукашенка.

"Ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує національній безпеці України", - додала Кондратюк.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    "Когда революция проигрывает, то гайки закручивают сильно и больно. Мы могли бы пойти точно таким путем. Если бы не Майдан и бегство Януковича с 3 миллиардами от Путина, как сатисфакция за неподписание соглашения о евроинтеграции. Если бы не украинцы, которые вовремя поняли, что отступать некуда - потому что впереди только Кремль.
    У нас в соседях токсичные Россия и Беларусь. Это, конечно, не совсем так, как себя чувствует Израиль. Но быть готовыми защищаться от таких соседей надо каждую секунду. Как это делает Израиль. В похожей ситуации с соседями Литва с Польшей. Мир действительно никогда не будет таким, как раньше. И не только из-за пандемии.
    Я читаю экспертов, которые пишут, что пока Путин будет занят поглощением Беларуси, ему будет не до Украины. И нет угрозы прямого вторжения. Пусть бы это было правдой. Но наша граница с Россией теперь становится на тысячу километров длиннее. Власти Беларуси уже пригласили российских военных на украинскую границу. Силовые структуры из Минска предлагают россиянам «создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения общих задач». Можете себе представить эти «общие задачи» на нашей границе?" Новое Время
  • Андерсен a4cbf7de
    Нужно признать что так называемое " союзное государство" по сути состоялось, еще начиная с провальных для Лукашенко выборов. Поэтому враждебная линия соприкосновения с Мордором начинается от стыка полькой- украинской- белорусской границы южнее Бреста, идет вдоль границы минского генерал губернаторства, потом по границе непосредственно мордорского рейха, потом по линии оккупированных ОРДЛО, потом вдоль украинского побережья Азовского море, потом вдоль аннексированной админ границе Крыма ( включая прибрежные воды), потом по линии Черного моря ( напротив Херсон- Измаил) с учетом полного преимущества ВМС РФ и контроля над акваторией моря, ну и дальше вдоль линии соприкосновением с оккупированным РФ Приднестровьем. Все это охватывает порядка 80% границ Украины. По сути ничего не изменилось, потому что "нейтралитет" Беларуси по отношению к Украине после 2014 г, был довольно условным.
  • Олександр Захаров 191bc5c5
    Реалии таковы, что после присоединения Белоруси к рашке покорные и подконтрольные режиму белорусы ничем не будут отличаться от инфантильных нароссиян. В случае экскалации военных действий они будут воевать на стороне агрессора, а значит белорусы- наши враги. Есть другие мнения?
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