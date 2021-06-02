Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному Ради: ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує нацбезпеці України, - віцеспікерка Кондратюк

Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному роботи парламенту.

Про це, виступаючи у Верховній Раді, сказала віцеспікерка Олена Кондратюк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона вважає таку ситуацію "неприйнятною і неприпустимою".

Кондратюк звернула увагу, що обидві палати Сейму Польщі проголосували за подібну постанову ще минулого тижня.

"Так, а де ж наша солідарність?" - поцікавилася віцеспікерка.

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За її словами, Верховна Рада повинна звернутися до Президента України, РНБО з проханням негайно ввести санкції проти конкретних людей з оточення Лукашенка.

"Ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує національній безпеці України", - додала Кондратюк.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.