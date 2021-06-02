Письменника і літературознавця Михайла Слабошпицького поховають сьогодні на Байковому кладовищі в Києві

Сьогодні, 2 червня, в Києві поховають українського літературознавця, письменника і громадського діяча Михайла Слабошпицького.

Про це у фейсбук повідомила його дружина Світлана Короненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Церемонія прощання з Михайлом Слабошпицьким відбудеться в середу, 2 червня, в Будинку письменників (вул.Банкова, 2). Початок о 10.30. Відспівування в Михайлівському соборі з 12.30. Поховання на Байковому цвинтарі о 15.00 (33 ділянка)", - написала вона.

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