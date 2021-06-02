Білоруський політв'язень Латипов, який намагався скоїти самогубство в залі суду, опритомнів після операції

Білоруський політв'язень Степан Латипов, який під час судового засідання спробував накласти на себе руки, опритомнів після операції і зараз у стабільному стані.

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"Він був госпіталізований до хірургічного відділення МНПЦ хірургії, трансплантології та гематології. Пацієнт поступив за екстреними свідченнями о 15:30. При надходженні були виконані всі необхідні медичні заходи, була проведена обробка рани. На цей момент стан пацієнта стабільний, ситуацій, що загрожують життю, немає. Пацієнт прийшов до тями після наркозу", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я РБ.

Нагадаємо, у вівторок в Мінську під час судового засідання опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки.

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Під час судового засідання 1 червня Степан Латипов заявив, що силовики погрожували йому жорсткістю умов утримання і кримінальними справами щодо його родичів.

Латипова звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: частини 1 і 2 ст. 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і непокору вимогам властей); частина 2 ст. 363 (спротив працівникові поліції); частина 4 ст. 209 (шахрайство в особливо великому розмірі). Нібито "в період з квітня 2019 року по вересень 2020 року обвинувачений шляхом обману та введення в оману захопили грошові кошти 16 юридичних осіб на загальну суму понад 123 тисяч рублів".

Під час обшуку в квартирі професійного лісоруба Степана Латипова були виявлені хімічні речовини, після чого державна пропаганда заявила, що він нібито готувався за допомогою цих речовин отруїти співробітників міліції. Проте звинувачення було знято.