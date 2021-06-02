"Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини
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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук вибачився після скандалу через зауваження про неправильне паркування автомобіля його дружини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в Facebook.
"Я не ідеальний. І ніколи таким не був. Не в усіх ситуаціях вдається поступати свідомо. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Подібна поведінка будь-якої людини не є припустимою. Пробачте усі, чий моральний устрій я зачепив", - йдеться в повідомленні.
Нардеп розповів, що вирішив:
"1. Добровільно сплатити штраф за зупинку в невстановленому місці (425 грн)
- Приношу свої вибачення журналістам програми "Зупини лося"
- Разом з дружиною пройдемо приватний курс ПДР
- Зобов’язусь надалі зупинятися/паркуватися тільки у встановлених місцях
- Записуюсь на курс "Управління гнівом"
- Передаю на благодійність суму х10 від штрафу (чек приєднаю)
- Закликатиму усіх, незалежно від обставин, зберігати спокій і поступати гідно
- Продовжу працювати над собою, рівнем свідомості та відповідальності".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слуга народу" Юрій Камельчук назвав "бидлотою" активістів руху "Зупини лося" через зауваження про неправильне паркування автомобіля його дружини.