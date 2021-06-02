Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" готова дати 200 голосів на підтримку ухвалення проєкту постанови із закликом до міжнародних організацій визнати режим Олександра Лукашенка в Білорусі загрозою світовій безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко

"Тільки-но він (проєкт постанови. - Ред.) пройде комітет, думаю, відразу можна буде і в зал виносити. Я не кажу, що стосовно цього (голосування за проєкт постанови. - Ред.) є рішення фракції. Його, напевно, і не може бути з приводу цього питання, тому що воно дуже ідеологічне. Тобто певна кількість депутатів не підтримуватиме. Але більшість фракції підтримає: гадаю, 200 голосів ми дамо під це", - сказав Корнієнко журналістам у середу.

Водночас він наголосив, що йдеться не про втручання України в політику іншої держави, а про те, що Україна має політично реагувати "на прояви міжнародного авіаційного тероризму й питання, які суперечать дотриманню прав людини та правосуддя".

"Наразі триває дискусія щодо економічної реакції. Тут необхідно вести її зважено: є групи товарів, які імпортозаміщенню не підлягають. Але є й інші групи товарів, стосовно яких є вікно можливостей, щоб упровадити зараз квоти і ще трохи підтримати наших аграріїв", - додав заступник глави фракції "Слуга народу".

Згідно з календарним планом п'ятої сесії ВР, на порядку денному на 2 червня немає питання про розгляд проєкту постанови №5560 про ситуацію в Білорусі.

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Як повідомлялося, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови №5560 "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".

Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича, визнати режим Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу світовій безпеці, а також сприяти невідкладному проведенню розслідування цього інциденту.

Українські парламентарії мають намір закликати міжнародні організації висловити вимоги до влади Білорусі про припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Протасевича та інших політичних в'язнів.

Крім того, проєкт постанови передбачає заклик посилити тиск на Білорусь, зокрема шляхом впровадження санкцій проти діячів режиму Лукашенка.

Ініціаторами документа стали майже 30 народних депутатів із фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу" та групи "За майбутнє".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська. За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.