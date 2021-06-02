"У країні, якою керує комік, оборонним концерном може керувати будь-який дебіл", - екс-"слуга народу" Дубінський про призначення Милованова
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Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський прокоментував призначення Тимофія Милованова головою наглядової ради "Укроборонпрому".
Про це Дубінський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У країні, якою керує комік - державним оборонним концерном може без наслідків управляти будь-який д_біл", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 червня відбулося засідання оновленого складу Наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофій Милованов одноголосно був обраний новим головою.
У 2019 році Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".