Член політради "Слуги народу" Слюсарєв потрапив до бази "Миротворця" через контрабандну торгівлю з Кримом та окупованими територіями Донбасу. СКРИНШОТ
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті "Миротворець".
За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.
"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму. Участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України", - йдеться про Вадима Слюсарєва на "Миротворці".
Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.
Він отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.