Член політради "Слуги народу" Слюсарєв потрапив до бази "Миротворця" через контрабандну торгівлю з Кримом та окупованими територіями Донбасу. СКРИНШОТ

Член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті "Миротворець".

За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму. Участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України", - йдеться про Вадима Слюсарєва на "Миротворці".

Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.

Він отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

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