За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, видужали - 1904, виявили 435 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізували 35 осіб з діагнозом коронавірус і 32 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"435 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 осіб. Загалом за період пандемії в місті 5102 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 207 306", - йдеться в повідомленні.

Захворіла 251 жінка віком від 21 до 85 років і 161 чоловік віком від 18 до 89 років. А також 9 дівчаток від 3 до 17 років і 14 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 32 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 1904 людини. Загалом коронавірус побороли 172 456 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 120, у Дарницькому - 100 та Святошинському районі - 70 випадків.

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