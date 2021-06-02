Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.
Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.
Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.
Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.
Документування проводилося під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури спільно з Державною митною службою України.