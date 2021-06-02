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Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків. ФОТОрепортаж

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Контррозвідники СБУ на Миколаївщині заблоковали спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Частину продукції ділки планували доставити в країни, які перебувають під санкціям Радбезу ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків.

Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.

Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків 01

Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.

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Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків 02

Документування проводилося під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури спільно з Державною митною службою України.

Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків 03
Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків 04
Контррозвідка СБУ заблокувала спробу вивезення за кордон обладнання та приладів для військово-транспортних літаків 05
Фото: сайт СБУ

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