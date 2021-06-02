Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 253 народні депутати.

Перед голосуванням голова комітету з питань соцполітики, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова попросила депутатів підтримати законопроєкт у першому читанні і запропонувала всім охочим парламентарям взяти участь у підготовці його до другого. Депутатка розповіла, що стосовно цього питання були проведені парламентські слухання.

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Вона зазначила, що цим документом не підвищується прожитковий мінімум, а створюються умови для його підвищення.

Зі свого боку нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк поцікавився, чому в парламенті під час розгляду такого важливого законопроєкту відсутні прем'єр-міністр і члени уряду.

"До них є питання", - підкреслив він.

Народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що зараз ми бачимо "фірмову картку" "слуг народу", коли назва та текст проєкту закону не збігаються.

За його словами, в документі немає жодних змін, які б створювали умови для підвищення прожиткового мінімуму.

"Жодного підвищення прожиткового мінімуму тут немає", - додав Гончаренко.

Закон змінює визначення прожиткового мінімуму. Встановлюється, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, властивий суспільству.

Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонують у розрахунку на одну людину.

Згідно з проєктом, прожитковий мінімум має встановлюватися в процентному співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має становити щонайменше:

у 2021 році - 40 відсотків;

у 2022 році - 41 відсоток;

у 2023 році - 42 відсотки;

у 2024 році - 43 відсотки;

у 2025 році - 44 відсотки;

у 2026 році - 45 відсотків;

у 2027 році - 46 відсотків;

у 2028 році - 47 відсотків;

у 2029 році - 48 відсотків;

у 2030 році - 49 відсотків;

у 2031 році - 50 відсотків.

Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабінет Міністрів на основі моніторингу виконання держбюджету має розглянути підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні має проводити опитування домогосподарств щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми і процентного розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств.