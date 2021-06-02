Експлуатація української ГТС обходиться в $ 1 мільярд на рік, - оператор

Експлуатація української газотранспортної системи (ГТС) потребує значних коштів - близько 1 млрд дол. на рік.

Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Fаcebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська ГТС - це дуже складна, потужна і унікальна інфраструктура, яка потребує значних коштів на щоденну експлуатацію. Приблизно 1 млрд доларів на рік", - написав Макогон.

Він додав, що без наявності довгострокового транзитного контракту на умовах "качай або плати" підтримка такої інфраструктури стає економічно недоцільною.

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"Тому нагадуємо, що транзитні потужності української ГТС можна вільно забронювати на наступні 15 років на щорічному аукціоні, який відбудеться вже 5 липня. Запрошуємо до участі", - написав глава "Оператора ГТС".