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Експлуатація української ГТС обходиться в $ 1 мільярд на рік, - оператор

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Експлуатація української ГТС обходиться в $ 1 мільярд на рік, - оператор
Експлуатація української газотранспортної системи (ГТС) потребує значних коштів - близько 1 млрд дол. на рік.

Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у cebook, передає Цензор.НЕТ.

"Українська ГТС - це дуже складна, потужна і унікальна інфраструктура, яка потребує значних коштів на щоденну експлуатацію. Приблизно 1 млрд доларів на рік", - написав Макогон.

Він додав, що без наявності довгострокового транзитного контракту на умовах "качай або плати" підтримка такої інфраструктури стає економічно недоцільною.

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"Тому нагадуємо, що транзитні потужності української ГТС можна вільно забронювати на наступні 15 років на щорічному аукціоні, який відбудеться вже 5 липня. Запрошуємо до участі", - написав глава "Оператора ГТС".

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Топ коментарі

  • ARISTOFAN
    поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной

    это он намекает что пора бензорезы готовить и на металлолом
  • Маркиз
    Почему не 2 миллиарда?
    Откуда эта цифра взялась? Уверен -- с потолка.
  • Orel Orlov
    Себе на премии
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