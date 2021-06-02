Не відкривайте листи від невідомих вам адресатів, вірусам підвладні всі пристрої і всі месенджери, - глава Держспецзв'язку України Щиголь

Кожен українець, який має смартфон, щодня стикається з певними загрозами в кіберпросторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь.

"Будь-яка людина сьогодні є суб'єктом кіберпростору. Смартфон – потенційно уразливий гаджет. Отже, кожен українець щодня стикається з певними загрозами. Найпростіша – розсилання фішингових листів із незрозумілими пропозиціями. Такі листи не тільки завантажують шкідливе програмне забезпечення, блокують телефон чи комп'ютер із метою вимагання грошей, але й можуть бути елементом проникнення в системи, у яких людина працює. Рівень уразливості системи визначають за найслабшою її ланкою. Коли кожен член команди доволі освічений, тоді можна побудувати надійну корпоративну систему", - повідомив він.

Говорячи про те, на що кожному користувачеві уразливого смартфона потрібно звернути увагу в першу чергу, Щиголь зазначив, що необхідно постійно оновлювати свої знання і завжди уважно ставитися до того, що людина робить на своєму пристрої: "Не відкривайте листи від невідомих вам адресатів. Пам'ятайте , вірусам підвладні всі пристрої, всі операційні системи, всі поштові служби і месенджери ".

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"Одні з найпоширеніших – повідомлення, що ваш невідомий дядечко залишив вам $10 млн у спадок десь в Африці. Нерозумно? Але доволі часто це спрацьовує, тому що люди від природи цікаві. Одержувачам просто цікаво, що буде далі. Не варто вступати в листування, тому що з такими листами поширюють програмне забезпечення, яке викрадає дані або є інструментом кібератаки", - додав Щиголь.