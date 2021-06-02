Новини

ВР зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям

5638
ВР зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям
Верховна Рада перейшла до врегулювання питання продажу ліків дітям.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про зміну до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

За таке рішення - 306 парламентарів.

Перед голосуванням народна депутатка "Голосу" і член комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина закликала підтримати законопроєкт і нагадала, що документ зареєстрували після того, як ліками отруїлися дві школярки, в результаті чого одна дівчинка померла.

"Ми мусимо зробити все можливе, щоб обмежити можливості для спричинення собі шкоди неповнолітніми", - зазначила вона.

Також читайте: Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, - "слуга народу" Радуцький

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини