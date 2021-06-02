ВР зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям
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Верховна Рада перейшла до врегулювання питання продажу ліків дітям.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про зміну до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.
За таке рішення - 306 парламентарів.
Перед голосуванням народна депутатка "Голосу" і член комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина закликала підтримати законопроєкт і нагадала, що документ зареєстрували після того, як ліками отруїлися дві школярки, в результаті чого одна дівчинка померла.
"Ми мусимо зробити все можливе, щоб обмежити можливості для спричинення собі шкоди неповнолітніми", - зазначила вона.