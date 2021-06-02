Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК
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Петиція на сайті Офісу Президента з вимогою звільнити Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала більш як половину підписів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
"Половина є! Майже 13 тисяч підписів під петицією з вимогою звільнити Татарова. Але потрібно 25 тисяч і часу обмаль: всього 25 днів. Друзі, мусимо встигнути. Успішна петиція щодо ОАСК запустила його ліквідацію. Тепер час дотиснути портновського чорта", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.