ДФС проводить обшуки в офісі КП "ГІОЦ" за фактом сприяння в несплаті податків

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, проводять обшуки на Комунальному підприємстві "ГІОЦ" в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом сприяння в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Пор це повідомляється на офіційні сторінці ДФС.





Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - у період 2019-2020 років надавала телекомунікаційні послуги КП "ГІОЦ". При цьому вказане підприємство, використовуючи бюджетні кошти КП "ГІОЦ" у сумі понад 10 млн гривень замовляло зазначені послуги у підприємства з ймовірними ознаками фіктивності.

Наразі за адресою КП "ГІОЦ" проводяться обшуки з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Довідково: Засновником Комунального підприємства "Головний Інформаційно-обчислювальний центр" є КМДА, майно на праві власності належить Київській міській раді. Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

Як повідомляв раніше Голова ДФС Вадим Мельник, на даний час співробітники ДФС розслідують 9 кримінальних проваджень, за фактами ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), зловживання службовим становищем (стаття 364 КК України) та розкрадання державного майна і коштів (стаття 191 КК України).

"Орієнтовні Суми збитків, які попередньо встановлені в ході досудових розслідувань, завдані бюджету м. Києва шляхом розкрадання коштів, чи державі шляхом ухилення від сплати податків становлять понад 150 мільйонів гривень.

У кримінальних провадженнях фігурують комунальні підприємства та суб’єкти господарювання, яким виділялися кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади м. Києва, деякі з яких мають ознаки фіктивності.

Податкова міліція здійснює системну роботу над виявленням правопорушень в сфері економічної діяльності. Одним з головних завдань ДФС є протидія неефективному використанню бюджетних коштів.

Дії співробітників ДФС спрямовані виключно на відшкодування завданих збитків та забезпечення невідворотності покарання тих, хто посягнув на кошти міської громади столиці", - зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.