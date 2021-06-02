Верховний Суд визнав звільнення Ройтбурда з посади директора худмузею незаконним

Верховний Суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Про це Ройтбурд написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І ось - вишенька на торті", - написав Ройтбурд і опублікував резолютивну частину рішення суду.

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Згідно з документом, суд касаційну скаргу художника задовольнив і залишив чинним рішення Приморського районного суду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили незаконно.

Також суддя постановив стягнути з Одеської облради на користь Ройтбурда сплачений ним судовий збір у розмірі 1681 грн.





Нагадаємо, рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд поновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.