Луческу продовжив контракт з "Динамо" до літа 2023 року

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу клубу.

Торік румунський фахівець підписав з "Динамо" контракт за системою 2 + 1. У першому ж сезоні Мірча виграв з "біло-синіми" всі внутрішні трофеї - чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

Минулого тижня Ігор Суркіс і Мірча Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Під час спільної поїздки сторони обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом дійсна до липня 2023 року.

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У минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу "Динамо" провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) - 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла всі внутрішні трофеї.

Нагадаємо, Луческу став головним тренером ФК "Динамо" в липні 2020 року.