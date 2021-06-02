Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ

Заяву "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що він запропонував Путіну, щоб "слідчі" з ОРЛО приїхали в Білорусь і допитали затриманого редактора Nexta Романа Протасевича, можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка маріонеткових "республік".

Про це пише представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський узурпатор "забув", що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську - місті, в якому підписувалися так звані "Мінські угоди", що закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі! Безумовно, це продуманий і демонстративний крок. До того ж, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим" "республік" він надіслав через справжню другу сторону конфлікту - президента Росії", - наголошує Гармаш.

Гармаш упевнений, що після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну.

"Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним", - акцентує увагу він.

"...Дії режиму Лукашенка зробили Білорусь відкрито ворожою Україні. Практично Мінськ вже став загрозою нашій країні...", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"

Як повідомлялося, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Азов". Вони звернулися до влади Білорусі з проханням забезпечити їм можливість провести з Протасевичем "слідчі дії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.