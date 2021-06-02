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"Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники

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"Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники
Глава комітету ВР з питань соцполітики, народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова називає фундаментальним законопроєкт про прожитковий мінімум.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепки, опозиція вимагає підняти прожитковий мінімум.

"Для того, щоб його підняти треба було відв'язати, як кажуть вчені, неадекватні і невідповідні показники, які 30 років нашої незалежності були прив'язані до прожиткового мінімуму", - зазначила Третьякова.

Вона розповіла, що законопроєктом вносяться зміни до більш ніж 100 законів України, зокрема і кодексів.

"Щоб забезпечити підстави для зростання прожиткового мінімуму потрібно було все відв'язати, а то ми перебували у фінансовій пастці, бо під час формування бюджету країни ми не могли піднімати показники соціального захисту", - заявила глава комітету.

Раніше Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели - Цензор.НЕТ 6370

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  • Иван Петрович Сидоров
    "Слуга народа" Третьякова / это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Коли макс.з/п та пенсія держсоужбовця буде не більша за 10 мін.з/п та пенсіі в Україні ,тоді буде порядок !!!)))
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