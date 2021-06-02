"Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники

Глава комітету ВР з питань соцполітики, народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова називає фундаментальним законопроєкт про прожитковий мінімум.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепки, опозиція вимагає підняти прожитковий мінімум.

"Для того, щоб його підняти треба було відв'язати, як кажуть вчені, неадекватні і невідповідні показники, які 30 років нашої незалежності були прив'язані до прожиткового мінімуму", - зазначила Третьякова.

Вона розповіла, що законопроєктом вносяться зміни до більш ніж 100 законів України, зокрема і кодексів.

"Щоб забезпечити підстави для зростання прожиткового мінімуму потрібно було все відв'язати, а то ми перебували у фінансовій пастці, бо під час формування бюджету країни ми не могли піднімати показники соціального захисту", - заявила глава комітету.

Раніше Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати.