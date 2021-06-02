"Слуга народу" Третьякова про прожитковий мінімум: Щоб його підняти, потрібно було відв'язати неадекватні показники
Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепки, опозиція вимагає підняти прожитковий мінімум.
"Для того, щоб його підняти треба було відв'язати, як кажуть вчені, неадекватні і невідповідні показники, які 30 років нашої незалежності були прив'язані до прожиткового мінімуму", - зазначила Третьякова.
Вона розповіла, що законопроєктом вносяться зміни до більш ніж 100 законів України, зокрема і кодексів.
"Щоб забезпечити підстави для зростання прожиткового мінімуму потрібно було все відв'язати, а то ми перебували у фінансовій пастці, бо під час формування бюджету країни ми не могли піднімати показники соціального захисту", - заявила глава комітету.
Раніше Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про прив'язку прожиткового мінімуму до середньої зарплати.