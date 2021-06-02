90% кібератак з-за кордону пов'язані з РФ і фінансованими російською владою хакерськими групами, - Щиголь. ІНФОГРАФІКА

Глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь завив, що кількість кібератак і аномалій зросла у два-три рази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Держспецзв'язку займається безпекою всередині країни. У нас немає функції розвідки, кібервійськ, але їх найближчим часом створять в Україні. Але ми знаємо, хто нас атакує, і працюємо на захист. Кожна група хакерів має свій унікальний почерк, використовує певні інструменти, тому можна визначити, до якої країни вона належить. Деякі елементи, звісно, можна придбати в DarkNet, але загалом таких речей не продають, їх не можна купити, зокрема й тому, що це дуже дорого", - повідомив Щиголь.

Коментуючи дані Держспецзв'язку про те, що тільки за один тиждень з 6 по 11 травня було зафіксовано 45 тис. різних видів атак, Щиголь зазначив, що кількість атак і аномалій зростає щотижня: "Приріст становить близько 10% щомісяця. Це не тільки у нас. Така ситуація спостерігається по всьому світу. Треба розуміти, що йдеться про найпростіший спосіб заробітку для людей з певною підготовкою".

Інфографіка: дані Держспецзв'язку

Також він додав, що у випадку з Україною не останню роль відіграє той фактор, що Україна перебуває в стані війни.

" Кіберпростір – такий самий полігон, як суша, море чи повітря. Цей чинник впливає на кількість кібератак. Кількість кібератак і аномалій зросла вдвічі-втричі. У кожному держоргані розміщується програмно-апаратний комплекс, який захищає їхні зв'язки. Сенсорні системи опрацьовують сигнали і виявляють аномалії. Кожне спрацювання сенсора враховують і перевіряють. Дивимося, як розвиваються події, і класифікуємо їх – кібератака чи фішингова атака, а далі вирішуємо, як відпрацьовувати. На цьому етапі долучається команда CERT-UA, яка перебуває на передовій боротьби та визначає механізми реагування на аномалії", - повідомив глава Держспецзв'язку.

За його словами, понад 90% всіх атак, що відбуваються в Україні, які приходять з-за кордону, пов'язані з РФ і хакерськими групами, які фінансуються російськими властями.

"Кібератаки завжди мають певну мету, адже підготовка нападу коштує дорого – від десятків тисяч до сотень мільйонів доларів. Якщо подивитися на найгучніші кібератаки за останні два місяці у світі, той же випадок у США з атакою на нафтопровід, – її готували два-три роки точно. Неможливо за один день усе влаштувати, адже це і підготовка програмного забезпечення, і розвідка слабких місць, і доправлення шкідливого коду, що потребує часу й чималих коштів.

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Основні напрями – кібершпигунство для одержання інформації з обмеженим доступом, заробляння коштів і, як у випадку з нашим сусідом, РФ – завдання економічної та репутаційної шкоди державі", - сказав Щиголь.

Також він додав, що крім росіян, на Україну нападають хакерські угрупування з усього світу, мета яких - гроші: " Блокування комп'ютерів, щоб потім їх розблокувати за біткоіни – типовий спосіб заробітку хакерів. Згадайте вірус Petya. За п'ять днів та атака заподіяла збитків приблизно на $10 млрд не тільки Україні, а й іншим країнам світу. Тому говорити про важливість кіберзахисту варто саме в розрізі шкоди, якої завдають кіберзлочинці".

"Хтось може сказати: даремно ви витрачаєте стільки грошей. Але є конкретні приклади. Коли трубопровід, який забезпечує всю східну частину Америки нафтою, просто зупинився і довелося перейти на транспортування палива по-старому – автомобілями. Ця атака обійшлася Штатам точно в сотні мільйонів доларів. Чи потрібно вкладати гроші в побудову систем захисту і підготовку фахівців? Звісно, потрібно, що підтверджують такі приклади", - повідомив Щиголь.

У той же час він додав, що однозначно потрібно розбиратися, хто саме здійснив атаку на конкретний об'єкт, оскільки кожна атака має свій унікальний почерк і ознаки: " Реагування на неї не може бути протокольним. Це завжди унікальна робота. Методи атак і їхні розробки змінюються щодня. Щодня у світі створюють приблизно 3 тис. вірусів. Кожен із них – окремий унікальний код, і на нього треба реагувати.

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Наприклад, росіяни використовують певні розробки, у китайських хакерів – свої методи. Тільки розуміючи, із чим ти маєш справу, можна ефективно цьому протидіяти. Наш тренінговий центр при Кіберцентрі, до речі, вчить не того, як саме реагувати на конкретну загрозу, а дає змогу довести до автоматизму реакцію на загрозу як таку і навички роботи в команді. Треба розуміти, що один системний адміністратор не в змозі відбити атаку – має бути злагоджена робота команди", - резюмував глава Держспецзв'язку.