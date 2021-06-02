ВР ухвалила законопроєкт щодо виплат медпрацівникам, які постраждали від COVID-19

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо виплат медпрацівникам, які постраждали від COVID-19.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати проголосували законопроєкт про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, які постраждали від коронавірусної хвороби (COVID-19).

За таке рішення - 337 парламентаріїв.

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