Не надав переваги в русі: на Херсонщині зіткнулися 5 автомобілів. Постраждали 8 людей, серед них 6 дітей. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонській області в Facebook.
Учора, першого червня, близько 18:00 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ", де сталося зіткнення 5-ти автомобілів.
Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно на 15 км автодороги неподалік садового товариства "Бригантина".
На місці пригоди поліцейські встановили, що 71-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat", здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю "Infiniti QX-50", який рухався назустріч. В результаті між автомобілями сталося дотикове зіткнення, після чого "Infiniti" неконтрольовано виїхав на зустрічну для нього смугу руху, де відбулося його зіткнення з автомобілями "Skoda Octavia", "Kia Cerato" та "Mazda CX-5".
Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, в результаті дорожньо-транспортної пригоди медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 – діти. Найменшій дівчинці немає ще й року.
Найбільше постраждали двоє пасажирів автомобіля "Kia Cerato". Це 8-річний хлопець, який з травмою голови був поміщений в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні до проведення повного обстеження, та його 56-річна бабуся, яку госпіталізували в лікарню з переломом ключиці. Інші учасники ДТП отримали незначні забої.
Зазначається також, що зараз в медичних установах з тілесними ушкодженнями знаходяться доросла жінка і двоє дітей. Одна дитина перебуває в реанімаційному відділенні в несвідомому стані.
Правова кваліфікація події – ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
"Візуально всі водії транспортних засобів були тверезі. Однак кожен з них здав аналізи на встановлення вмісту алкоголю в крові.
Поліція Херсонщини звертається до водіїв з проханням бути уважними та обачними на дорозі і неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Пам’ятайте від ваших дій за кермом може залежати життя багатьох людей", - йдеться в повідомленні відомства.