У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси і матеріальне майно для українських військ", - сказав він.
"Надалі, як і в попередні роки, все це буде направлено українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях", - додав Конашенков.
Нагадаємо, влітку поточного року в північно-західній частині Чорного моря і в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях відбудуться багатонаціональні навчання "Сі-Бриз - 2021". Навчання будуть проходити з метою підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні з залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.