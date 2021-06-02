У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси

Російські військові вважають, що під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси і матеріальне майно для українських військ", - сказав він.

"Надалі, як і в попередні роки, все це буде направлено українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях", - додав Конашенков.

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Нагадаємо, влітку поточного року в північно-західній частині Чорного моря і в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях відбудуться багатонаціональні навчання "Сі-Бриз - 2021". Навчання будуть проходити з метою підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні з залученням морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів.