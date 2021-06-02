Повідомлено про підозру патрульному, що перешкоджав професійній діяльності журналіста "Громадського" Кутєпова, - ДБР

Патрульному поліцейському повідомлено про підозру в умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор, який використовувався для відеозйомки.

Також поліцейський не представився журналісту, не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Пояснення журналіста у законності своїх професійних дій, зокрема що вибір локації у зеленій зоні зумовлений службовою необхідністю - пошуком кращого ракурсу ведення відеозйомки, поліцейський проігнорував та виштовхнув його на тротуар.

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Правоохоронець підозрюється в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності(ч. 3 ст. 171 КК України), а також в умисному пошкодженні майна, що належить журналісту (ч. 1 ст. 347-1 КК України).

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, в квітні 2020 року журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов заявив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну.