Невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергоринку, - лист Міненерго в НКРЕКП

Міністерство енергетики закликало регулятор НКРЕКП невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергетичному ринку, які загрожують безпеці енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"З метою усунення загрози порушення безпеки постачання електричної енергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП розглянути подані учасниками ринку пропозиції щодо врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії", - йдеться в листі Міненерго, опублікованому на сайті відомства.

У Міненерго зазначили, що на оптовому ринку електричної енергії склалася критична ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

У міністерстві повідомили, що 1 червня відбулася нарада з представниками всіх великих виробників, системного оператора, державних підприємств і НКРЕКП, на якій були узгоджені невідкладні кроки для стабілізації ситуації.

Міненерго закликало НКРЕКП ухвалити узгоджений комплекс рішень, які дозволили б припинити махінації на енергоринку і стабілізувати ситуацію.

Це запровадження тимчасової заборони трейдерам спекулювати на ринку в добу наперед і внутрішньодобовому ринку, верифікації джерел і обсягів походження електроенергії, перегляд методики встановлення граничних цін, введення заборони заявляти ціни нижче собівартості найдешевшої атомної енергії тощо.

Однак наступного дня, 2 червня, НКРЕКП на відкритому засіданні відкинула пропозиції міністерства, проігнорувавши лист міністра Германа Галущенка.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що НКРЕКП не підтримує такі пропозиції і ухвалить своє рішення відстежувати можливі махінації в ручному режимі.