Білорусь закликала міжнародних перевізників облітати "небезпечний" авіапростір України і збирається поскаржитися в ICAO

Білорусь має намір звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав, які встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на Департамент авіації Мінтрансу РБ.

"Білорусь має намір звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав, які в односторонньому порядку в порушення міжнародних зобов'язань встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору щодо білоруських авіаперевізників, для розгляду забезпечення державами - членами ICAO однаковості у вжитті заходів щодо ідентичних подій, а також для юридичної кваліфікації погрози застосування сили з боку України щодо білоруського громадянського повітряного судна в 2016 році", - розповіли в департаменті.

У департаменті заявили, що ухвалене Україною в односторонньому порядку рішення про обмеження використання повітряного простору країни білоруськими повітряними суднами порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і угоди між урядами Білорусі та України про повітряне сполучення 1995 року, які забороняють дискримінацію іноземних повітряних суден за національною ознакою.

"Це обмеження, що завдає шкоди білоруській авіакомпанії "Білавіа" і особам, які користуються її послугами, було запроваджено без попередніх переговорів для врегулювання можливих розбіжностей, що також є порушенням Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань щодо Білорусі", - наголосили у відомстві.

Також читайте: "Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим": Лукашенко доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів на окупований півострів

У департаменті нагадали про інциденти з літаком авіакомпанії "Сибір", збитим під час навчань військ протиповітряної оборони України в 2001 році, і літаком авіакомпанії Malaysia Airlines, збитим російськими терористами над територією східної частини України в 2014 році, а також погрозу в 2016 році застосування військової сили щодо повітряного судна авіакомпанії "Білавіа".

"З урахуванням цих інцидентів виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки, а також в її об'єктивності і неполітизованості в оцінках стосовно Білорусі. У зв'язку з цим авіаційна влада Білорусі не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС

"Також викликає питання щодо об'єктивності та неполітизованості кваліфікації низкою держав, включно з Україною, ситуації з рейсом авіакомпанії Ryanair FR4978, що мала місце 23 травня, їхнє мовчання щодо екстреної посадки повітряного судна цієї ж авіакомпанії в Берліні через повідомлення про бомбу буквально через тиждень", - звернули увагу в департаменті.

Зазначимо, що в списку країн, куди сьогодні може літати "Білавіа", - Вірменія, Азербайджан, Грузія, Росія, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Узбекистан, ОАЕ. Авіакомпанія призупинила рейси в Литву, Британію, Францію, Україну, Латвію, Фінляндію, Чехію, Швецію, Естонію, Польщу, Італію, Нідерланди, Німеччину, Австрію, Бельгію, Іспанію, Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр і російський Калінінград.