Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про держзакупівлі ліків для лікування рідкісних хвороб

Верховна Рада перейшла до вирішення питання закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарі проголосували за основу законопроєкт "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу".

За таке рішення - 301 народний депутат.

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Закон врегульовує держзакупівлі ліків для орфанних хворих. Як тільки процедура договорів керованого доступу (ДКД) запрацює, ДП "Медичні закупівлі України" зможе проводити закупівлі лікарських засобів для таких хворих.

Документ визначає, що дія закону "Про державні закупівлі" до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) ліки, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу (ДКД).

У законі прописано оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про міжнародні непатентовані назви (за наявності), торгову назву, форму випуску і дозування препарату, щодо якої укладено ДКД, а також про заявника, уповноваженого представника заявника (за наявності), термін дії ДКД і щорічний звіт за результатами моніторингу ДКД.

Передбачено, що для визначення доцільності укладення договору керованого доступу необхідно провести державну оцінку медичних технологій щодо ліків, які можуть поставляти відповідно до такого договору.

Перелік лікарських засобів, що закуповуються за ДКД, затверджує Кабінет Міністрів за погодженням з комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.