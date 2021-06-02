Відновлено регулярне авіасполучення між Києвом і Ужгородом, - аеропорт "Бориспіль"

Сьогодні, 2 червня, авіакомпанія Windrose Airlines виконала перший регулярний рейс між Києвом і Ужгородом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що літак ATR 72-600 вилетів з аеропорту "Бориспіль" о 09:40 і здійснив посадку в Ужгороді об 11:30.

"Сподіваємося, що новий напрямок буде популярним серед пасажирів", - додали в пресслужбі аеропорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеропорт в Ужгороді повністю відновлений і готовий приймати перші рейси з 2 червня, - ОДА. ФОТО