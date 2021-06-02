Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини"

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що закриття телеканалів "пулу Медведчука" не містить обґрунтування необхідності і пропорційності і не було прийнято незалежним органом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 1 лютого - 30 квітня 2021 року.

"2 лютого президент України підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZiK), які сприймалися як проросійські. Це рішення суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, оскільки не містить обґрунтування необхідності і пропорційності, і не було прийнято незалежним органом", - сказано в повідомленні.

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Крім того, в місії зазначають, що чотири законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді України (№ 2549 від 6 грудня 2019 року, № 5135 від 23 лютого 2021 року № 5143 і № 5144 від 24 лютого 2021 року), спрямовані на встановлення покарання за "колабораціонізм" з ворожою державою, також викликають стурбованість, оскільки не відповідають міжнародним стандартам на вільне вираження думки, мирних зібрань та об'єднання.

"Крім того, вони можуть негативно позначитися на питаннях примирення та соціальної згуртованості", - додали в ООН.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника.

24 квітня YouTube припинив трансляцію каналів ZIK, 112 Україна і NewsOne на території України.